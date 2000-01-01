В Британии королевскую гвардию впервые возглавила женщина
Впервые капитаном Королевской гвардии в Букингемском дворце стала женщина. Данную должность получила 24-летняя Меган Койото, капитан армии Канады.
В обязанности девушки будет входить командование караулом, охраняющим резиденцию королевы Елизаветы II в Букингемском дворце.
"Я просто сосредоточу свое внимание на выполнении своих обязанностей как можно лучше. Любой из моих сверстников был бы в восторге от того, чтобы стать капитаном гвардии", — цитирует издание Independent слова новоизбранного капитана.
Отметим, что до июня прошлого года женщинам было запрещено занимать высокие посты в армии.
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, комментируя назначение, отметил, что "он всегда хотел, чтобы должности в стране распределялись по способностям, а не по полу".