26.06 18:22 MIGnews.com

В Британии королевскую гвардию впервые возглавила женщина

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Впервые капитаном Королевской гвардии в Букингемском дворце стала женщина. Данную должность получила 24-летняя Меган Койото, капитан армии Канады.В обязанности девушки будет входить командование караулом, охраняющим резиденцию королевы Елизаветы II в Букингемском дворце."Я просто сосредоточу свое внимание на выполнении своих обязанностей как можно лучше. Любой из моих сверстников был бы в восторге от того, чтобы стать капитаном гвардии", — цитирует издание Independent слова новоизбранного капитана.Отметим, что до июня прошлого года женщинам было запрещено занимать высокие посты в армии.Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, комментируя назначение, отметил, что "он всегда хотел, чтобы должности в стране распределялись по способностям, а не по полу".