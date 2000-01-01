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26.06 20:16   MIGnews.com

"Аль-Каида" освободила иностранца после шести лет плена

Гражданин Швеции Йохан Густафссон был освобожден из плена террористической организации "Аль-Каида". Джихадисты удерживали мужчину в неволе целых шесть лет, согласно данным шведского правительства.

Сообщается, что 48-летнего шведа отправили на самолете на родину. Несмотря на ужасные события, Густафссон находится в хорошем настроении.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем заявила, что освобождение гражданина страны стало возможным благодаря "серьезным усилиям" и сотрудничеству между шведским министерством иностранных дел, полицией и зарубежными властями.

Однако глава МИДа не уточнила, о каких именно государствах идет речь и в чем заключалась их роль.

Отметим, что в 2011 Йохана Густафссона вместе с гражданами Голландии и Южно-Африканской Республики члены группировки "Аль-Каида исламского Магриба" захватили в плен на территории Мали.

Одного из пленных случайно обнаружили и спасли в 2015 году во время рейда на севере страны, двое других остались в плену.
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