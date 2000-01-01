27.06 06:33 MIGnews.com

Сбежавшего заключенного поймали спустя 32 года

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В американском городе Спрингдейл, штата Арканзас пойман заключенный, который сбежал из местной тюрьмы более 30 лет назад. Сообщается, что некий Стивен Дишман был приговорен к семи годам заключения в окружной тюрьме Линкольна за кражу со взломом.Суд вынес приговор в декабре 1984 года, но при этом осужденному предоставили право на условно-досрочное освобождение в 1987 году.Однако в мае 1985 года Стивен Дишман совершил побег и на протяжении более 30 лет находился в розыске. Самое интересное, что мужчину поймали в том же штате, в котором он отбывал наказание.Теперь же, уже 60-летний осужденной должен будет отбыть установленный судом срок. По словам сотрудника пресс-службы Департамента исправительных учреждений штата Арканзас, Стивену Дишману могут предъявить новые обвинения в связи с побегом.