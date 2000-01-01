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скриншот с видео 26.06 07:39   MIGnews.com

Судно со 150 туристами затонуло в Колумбии

Четырехпалубное судно со 150 туристами на борту потерпело крушение возле города Гуатапе на севере Колумбии, ведутся спасательные работы, сообщает колумбийская радиостанция LA FM.

По меньшей мере, девять человек погибли, еще 28 числятся попавшими без вести.

Также известно, что в ходе спасательной операции удалось понять из воды 99 человек, еще около 40 смогли самостоятельно добраться до берега.

В качестве одной из причин трагедии названа перегруженность судна. Кроме того, ни у одного из пассажиров не было спасательного жилета.

Судно направлялось к скале Эль-Пеньон-де-Гуатапе, которая расположена на водохранилище у города Гуатапе на северо-западе Колумби.



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