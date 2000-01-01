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flickr 26.06 07:50   MIGnews.com

Сирийская коалиция отбила у ISIS еще один район в Ракке

Поддерживаемая США сирийская коалиция курдских и арабских групп продвинулась в борьбе против террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в сирийской столице джихадистов, Ракке. Коалиции удалось установить в воскресенье, 25 июня, контроль над районом Аль-Кадисия.

Сирийские демократические силы (SDF) начали наступление на Ракку вначале этого месяца после долгой кампании по изоляции боевиков ISIS внутри города.

Установить контроль над районом, расположенным на западе от Ракки, удалось после трехдневных интенсивных боев, как сообщает один из официальных каналов в социальных сетях.

В течение последних 18 месяцев SDF вытеснило ISIS c северной Сирии. Поддерживаемые Турцией сирийские мятежники и сирийская армия в этом году также быстро продвигалась против боевиков в пустынных районах.

Поддерживаемая США коалиция поддержала продвижение SDF против группы джихадистов на протяжении всей кампании в городе Ракка артиллерийскими и воздушными ударами, в том числе против лидеров "Исламского Государства".

Однако, по данным Сирийской обсерватории по правам человека, авианалеты коалиции также привели к большому числу жертв среди мирных жителей.
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