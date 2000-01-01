26.06 08:12 MIGnews.com

Израильская территория обстреляна из Сирии

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Утром 26 июня израильская территория снова подверглась обстрелу из Сирии.Два минометных снаряда взорвались в глубине израильской территории.В результате обстрела никто не пострадал.В одном из кибуцей близ границы прозвучали сирены тревоги. Фермерам приказано немедленно покинуть поля.столкновения сирийской армии с Джабхат ан-Нусра продолжались на протяжении всей минувшей ночи, и вспыхнули с новой силой утром.