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26.06 08:12   MIGnews.com

Израильская территория обстреляна из Сирии

Утром 26 июня израильская территория снова подверглась обстрелу из Сирии.

Два минометных снаряда взорвались в глубине израильской территории.

В результате обстрела никто не пострадал.

В одном из кибуцей близ границы прозвучали сирены тревоги. Фермерам приказано немедленно покинуть поля.

столкновения сирийской армии с Джабхат ан-Нусра продолжались на протяжении всей минувшей ночи, и вспыхнули с новой силой утром.
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