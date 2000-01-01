26.06 08:53 MIGnews.com

Крушение судна с 150 туристами на борту в Колумбии

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Судно с 150 туристами на борту утонула в Колумбии, в результате чего десятки людей погибли. Судно пошло ко дну на водохранилище Пенол в туристическом городе Гватепе, расположенном в 28 милях к востоку от Медельина.По словам свидетелей, по меньшей мере, 25 человек погибли после того, как пассажиры не смогли надеть жилеты.Официальные лица на данный момент подтвердили 9 смертей в результате крушения парома Эль-Алмиранте, на котором еще 28 человек пропали без вести.Туристы карабкались на верхнюю палубу в попытке остаться выше уровня поверхности судна, погрузившегося в воду.На драматических кадрах с места происшествия видно, что другие лодки мчались к судну, чтобы забрать тех, кто плавает в воде.Один из выживших пассажиров сказал: "Те, кто был на первом и втором этажах, немедленно утонули. Лодка опускалась, и все, что мы могли сделать, это кричать и звать на помощь".Местный владелец итальянского ресторана Даниэль Гиральдо сказал, что он отправился в бухту, услышав звук машин скорой помощи. Когда он добрался до берега, люди сказали ему, что корабль утонул, и после того, как он отправился в больницу, он увидел девочку в мокром платье, которая была спасена, но чья мать пропала.Военно-воздушные силы страны заявили: "Наши самолеты и экипажи готовы эвакуировать тех, кто нуждается в срочной медицинской помощи".Президент Хуан Мануэль Сантос также пообещал поддержку правительства, чтобы помочь оставшимся в живых.