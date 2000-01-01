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Массовые столкновения на митинге против жестокости полиции | Фото: Thinkstock26.06 09:22   MIGnews.com

Массовые столкновения на митинге против жестокости полиции

В лондонском районе Стрэтфорд в воскресенье, 25 июня, прошла акция протеста против жестокости полиции, в ходе которой произошли столкновения между офицерами полиции и протестующими.

Согласно последним данным, 6 полицейских были ранены, задержаны 4 подозреваемых. Участники митинга подожгли несколько мусорных корзин и начали забрасывать полицейских кирпичами, вынутыми из стен зданий.

Точное число пострадавших среди митингующих на данный момент остается неизвестным.

Поводом для проведения акции протеста стала смерть 25-летнего Эдира Фредерико да Коста, который был доставлен в больницу в состоянии комы, после того как его машину остановили для проверки полицейские, как сообщает ВВС.

Демонстранты собрались около полицейского участка Форест-гейт и выдержали символическую минуту молчания, подняв вверх кулаки, сообщают корреспонденты местных СМИ.
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