26.06 09:22 MIGnews.com

Массовые столкновения на митинге против жестокости полиции

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В лондонском районе Стрэтфорд в воскресенье, 25 июня, прошла акция протеста против жестокости полиции, в ходе которой произошли столкновения между офицерами полиции и протестующими.Согласно последним данным, 6 полицейских были ранены, задержаны 4 подозреваемых. Участники митинга подожгли несколько мусорных корзин и начали забрасывать полицейских кирпичами, вынутыми из стен зданий.Точное число пострадавших среди митингующих на данный момент остается неизвестным.Поводом для проведения акции протеста стала смерть 25-летнего Эдира Фредерико да Коста, который был доставлен в больницу в состоянии комы, после того как его машину остановили для проверки полицейские, как сообщает ВВС.Демонстранты собрались около полицейского участка Форест-гейт и выдержали символическую минуту молчания, подняв вверх кулаки, сообщают корреспонденты местных СМИ.