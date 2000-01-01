Массовые столкновения на митинге против жестокости полиции
В лондонском районе Стрэтфорд в воскресенье, 25 июня, прошла акция протеста против жестокости полиции, в ходе которой произошли столкновения между офицерами полиции и протестующими.
Согласно последним данным, 6 полицейских были ранены, задержаны 4 подозреваемых. Участники митинга подожгли несколько мусорных корзин и начали забрасывать полицейских кирпичами, вынутыми из стен зданий.
Точное число пострадавших среди митингующих на данный момент остается неизвестным.
Поводом для проведения акции протеста стала смерть 25-летнего Эдира Фредерико да Коста, который был доставлен в больницу в состоянии комы, после того как его машину остановили для проверки полицейские, как сообщает ВВС.
Демонстранты собрались около полицейского участка Форест-гейт и выдержали символическую минуту молчания, подняв вверх кулаки, сообщают корреспонденты местных СМИ.