26.06 10:21 MIGnews.com

ФСБ: Теракт в метро Питера подготовили с помощью Telegram

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Участники законспирированных экстремистских ячеек террористов активно используют мессенджеры, особенно часто для координации своих действий они применяют Telegram. Такое заявление сделали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.По информации ведомства, именно в Telegram исполнитель теракта в метро Петербурга общался со своим куратором."В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта", – говорится в сообщении ФСБ.Взрыв в подземке Северной столицы прогремел днем 3 апреля. Бомба сработала в вагоне на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате этой атаки погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. В списке пострадавших 102 фамилии.Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от владельца Telegram Павла Дурова данные для включения мессенджера в реестр. В случае отказа руководитель ведомства пригрозил блокировкой. В ответ на это Дуров заявил, что после блокировки мессенджера российским чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами, следовательно, данные их переписки станут известны зарубежным компаниям.Накануне Жаров в интервью НТВ сообщил, что ведомство использует последнюю возможность коммуникации и диалога. "Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено, оно исчисляется днями, и мы будем в эти дни ждать ответа Павла Дурова", – подчеркнул глава Роскомнадзора.