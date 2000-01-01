26.06 22:13 MIGnews.com

Несколько пляжей на Мальорке эвакуировали из-за акулы

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Несколько пляжей на испанском острове Мальорка были эвакуированы после того, как отдыхающие заметили неподалеку от побережья голубую акулу, пишет Guardian.Сообщается, что хищница была впервые замечена в субботу, когда она проплывала неподалеку от пляжей в Кала-Махор и Кан-Пастилья.Очевидцы даже смогли заснять на видео акулу, проплывающую в нескольких метрах от купавшихся людей, которые испуганно бросились к берегу.После того, как спасатели закрыли пляжи, были начаты поиски акулы. К вечеру воскресенья акулу удалось обнаружить и поймать. Отмечается, что она получила серьезное ранение в голову, вероятно, от гарпуна.