Несколько пляжей на Мальорке эвакуировали из-за акулы
Несколько пляжей на испанском острове Мальорка были эвакуированы после того, как отдыхающие заметили неподалеку от побережья голубую акулу, пишет Guardian.
Сообщается, что хищница была впервые замечена в субботу, когда она проплывала неподалеку от пляжей в Кала-Махор и Кан-Пастилья.
Очевидцы даже смогли заснять на видео акулу, проплывающую в нескольких метрах от купавшихся людей, которые испуганно бросились к берегу.
После того, как спасатели закрыли пляжи, были начаты поиски акулы. К вечеру воскресенья акулу удалось обнаружить и поймать. Отмечается, что она получила серьезное ранение в голову, вероятно, от гарпуна.