Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Несколько пляжей на Мальорке эвакуировали из-за акулы | Фото: Thinkstock26.06 22:13   MIGnews.com

Несколько пляжей на Мальорке эвакуировали из-за акулы

Несколько пляжей на испанском острове Мальорка были эвакуированы после того, как отдыхающие заметили неподалеку от побережья голубую акулу, пишет Guardian.

Сообщается, что хищница была впервые замечена в субботу, когда она проплывала неподалеку от пляжей в Кала-Махор и Кан-Пастилья.

Очевидцы даже смогли заснять на видео акулу, проплывающую в нескольких метрах от купавшихся людей, которые испуганно бросились к берегу.

После того, как спасатели закрыли пляжи, были начаты поиски акулы. К вечеру воскресенья акулу удалось обнаружить и поймать. Отмечается, что она получила серьезное ранение в голову, вероятно, от гарпуна.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:05
Взрыв автобуса в Париже
21:51
После Brexit граждане ЕС могут получить статус поселенца
21:34
"Закон о загранпаспортах" принят в окончательном чтении
20:16
"Аль-Каида" освободила иностранца после шести лет плена
18:22
В Британии королевскую гвардию впервые возглавила женщина
17:50
Ципи Ливни встретилась с президентом союза реформистов США
17:03
Газа получает воду и возвращает нечистоты
17:03
Новая резолюция ЮНЕСКО направлена на Хеврон и Иерусалим
16:31
"Нетаниягу – марионетка в руках ультрарелигиозных партий"
16:04
Житель Петах-Тиквы изнасиловал девушку после вечеринки
15:58
СМИ: Турция может втянуть НАТО в войну
15:18
Нетаниягу на Cyber Week: "Мы востребованы во всем мире"
15:13
Либерман: Израиль превращается в государство Галахи
15:03
Актера Владимира Этуша госпитализировали
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus