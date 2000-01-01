26.07 15:50 MIGnews.com

Лесные пожары во Франции: тысячи эвакуированных

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На юге Франции в ночь на среду из-за лесных пожаров эвакуировали 10 тысяч жителей. Пламя охватило район коммуны Борм-ле-Мимоза в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег.Сотни пожарных привлечены к тушению пожаров в этих районах.Площадь возгорания достигла 4 тысяч гектаров (40 квадратных километров).Огонь особенно разбушевался в районе средиземноморского побережья, в гористой местности, а также на Корсике.Сильнейший пожар бушует возле популярного курорта Сен-Тропе.Правительство Франции обратилось за помощью к Евросоюзу.На Корсике эвакуированы жители сотен домов. Власти Корсики сообщили, что один из двух запрошенных самолетов уже прилетел из Италии.Более 4 тысяч пожарных с помощью пожарных самолетов с понедельника пытаются потушить огонь. Не менее 12 пожарных пострадали при тушении. 15 полицейских обратились за медицинской помощью из-за последствий вдыхания дыма, передает Би Би Си.