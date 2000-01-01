Лесные пожары во Франции: тысячи эвакуированных

На юге Франции в ночь на среду из-за лесных пожаров эвакуировали 10 тысяч жителей. Пламя охватило район коммуны Борм-ле-Мимоза в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег.
Сотни пожарных привлечены к тушению пожаров в этих районах.
Площадь возгорания достигла 4 тысяч гектаров (40 квадратных километров).
Огонь особенно разбушевался в районе средиземноморского побережья, в гористой местности, а также на Корсике.
Сильнейший пожар бушует возле популярного курорта Сен-Тропе.
Правительство Франции обратилось за помощью к Евросоюзу.
На Корсике эвакуированы жители сотен домов. Власти Корсики сообщили, что один из двух запрошенных самолетов уже прилетел из Италии.
Более 4 тысяч пожарных с помощью пожарных самолетов с понедельника пытаются потушить огонь. Не менее 12 пожарных пострадали при тушении. 15 полицейских обратились за медицинской помощью из-за последствий вдыхания дыма, передает Би Би Си.