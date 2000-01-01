26.07 20:55 MIGnews.com

Вертолет с миротворцами ООН на борту разбился на Мали

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Вертолет Германии, на борту которого находились два миротворца ООН, разбился в Мали, в среду, 26 июля.Крушение произошло в северной части страны. Данных о жертвах и других деталях инцидента пока нет.Представитель миссии ООН Ахмад Макайла подтвердил, что миротворцы на борту ударного вертолета Tiger были гражданами Германии.Миротворцы миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) находятся в Мали по решению СБ ООН. Численность миссии предусмотрена в пределах 11,2 тысячи военнослужащих, включая резервистов, способных быстро развернуться в стране, и 1,44 тысячи полицейских.Кроме этого, с санкции СБ ООН в Мали находится четырехтысячный контингент французских войск, передает РИА Новости.