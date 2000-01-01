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Женщина, собиравшаяся развеять прах, блуждала в лесу 6 дней | Фото: Thinkstock27.07 04:40   MIGnews.com

Женщина, собиравшаяся развеять прах, блуждала в лесу 6 дней

Американская пенсионерка провела шесть дней в Национальном парке "Олимпик" (штат Вашингтон), прежде чем ее спасли сотрудники службы береговой охраны США.

Саджиан Гир отправилась в лес, чтобы развеять прах своего мужа, который скончался несколько месяцев назад. Однако вскоре в парке женщина поняла, что заблудилась.

"Я не могла найти свою машину, не могла найти дорогу, я действительно потерялась", — рассказала 71-летняя Гир в интервью телеканалу Kiro 7 News .

В первый день она пыталась выбраться из парка, но это ей не удалось. Тогда она построила укрытие для себя и своей собаки, где они и находились оставшиеся пять дней. По словам пенсионерки, она питалась сосновыми иголками и жуками и пила воду из ручья.

Спасатели нашли женщину и ее собаку вечером в воскресенье. Оба страдали от усталости и жажды, в остальном их состояние было хорошим. Гир была доставлена в местную больницу, где ей оказали медицинскую помощь и отправили домой, передает РИА Новости.
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