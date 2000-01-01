26.07 08:42 MIGnews.com

В Швейцарии задержан бомж, напавший на людей с бензопилой

Manhunt in Switzerland after man attacks people at health insurer's office with chainsaw, wounding 5 of them. https://t.co/6fK6apZVgX — The Associated Press (@AP) 24 июля 2017 г.

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Полиция Швейцарии сообщила о задержании подозреваемого в нападении с бензопилой в городе Шаффхаузен, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает Associated Press.Преступник был задержан в швейцарском городе Тальвиль, расположенном в кантоне Цюрих. Детали операции не сообщаются.24 июля неизвестный мужчина напал на сотрудников строительной компании в городе Шаффхаузене на севере страны. При этом пять человек получили ранения, двое из них серьезные.После этого злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле. Позднее полиция установила, что нападение совершил местный житель, 51-летний Франк Вроузис, который последние несколько недель жил в лесу в окрестностях Шаффхаузен.