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В Швейцарии задержан бомж, напавший на людей с бензопилой | Фото: Thinkstock26.07 08:42   MIGnews.com

В Швейцарии задержан бомж, напавший на людей с бензопилой

Полиция Швейцарии сообщила о задержании подозреваемого в нападении с бензопилой в городе Шаффхаузен, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает Associated Press.

Преступник был задержан в швейцарском городе Тальвиль, расположенном в кантоне Цюрих. Детали операции не сообщаются.

24 июля неизвестный мужчина напал на сотрудников строительной компании в городе Шаффхаузене на севере страны. При этом пять человек получили ранения, двое из них серьезные.

После этого злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле. Позднее полиция установила, что нападение совершил местный житель, 51-летний Франк Вроузис, который последние несколько недель жил в лесу в окрестностях Шаффхаузен.



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