В центре Москвы сотрудники ФСБ насмерть сбили инспектора ДПС
Сотрудники ФСБ РФ на автомобиле Mercedes представительского класса с маяком и государственными номерными знаками, насмерть сбили инспектора ДПС в центре Москвы. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
ДТП произошло на выделенной полосе на улице Новый Арбат в районе пересечения с Садовым кольцом. Немецкая иномарка с проблесковым маяком на крыше на очень высокой скорости объезжала дорожный затор по выделенной полосе, и в районе Новинского бульвара совершила наезд на офицера Госавтоинспекции. От полученных травм полицейский скончался на месте происшествия.
"Прибывшие по вызову водителя Mercedes сотрудники одной из спецслужб оперативно скрутили с машины номера, но свидетели успели их зафиксировать: А 896 МР 97. Серия и номер знаков соответствуют тем, что закреплены за ФСБ РФ. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Следственного комитета России. Сейчас идет оформление ДТП", — цитирует слова издание.
Официальный представитель столичного главка МВД подтвердил информацию о гибели сотрудника ДПС.
"25 сентября около 22:00 на улице Новый Арбат водитель автомобиля Mercedes допустил наезд на сотрудника ДПС ГИБДД. В результате сотрудник полиции от полученных травм скончался на месте. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — заявил представитель ГУ МВД по Москве.