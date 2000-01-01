26.09 15:46 MIGnews.com
Авария на Тамар привела к загрязнению в районе Ашдода
После сообщений о серьезной аварии на месторождении Тамар министерство охраны окружающей среды Израиля сообщило о серьезном загрязнении в районе Ашдода.
Наблюдательная станция Нир Галим сообщает об увеличении концентрации диоксида серы в воздухе на 12%. Это вызвано переходом ТЭЦ Эшколь на мазут - вместо природного газа, поставляемого с Тамар.
Специалисты предполагают, что использование мазута и угля приведет к увеличению выбросов в атмосферу диоксида серы в сто раз, по сравнению с тем, когда используется природный газ.
Министерство защиты окружающей среды подчеркивает, что благодаря хорошим погодным условиям, загрязнение зафиксировано только на станции Нир Галим.
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