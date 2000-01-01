Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Швеции неизвестный сжег мечеть | Фото: Thinkstock26.09 14:23   MIGnews.com

В Швеции неизвестный сжег мечеть

В шведском городе Эребру сгорела соборная мечеть. Об этом сообщает SVT.

О возгорании стало известно около 02:00 по местному времени (03:00 мск). Огонь охватил практически все здание, позже рухнула крыша. Данных о жертвах и пострадавших нет.

По словам офицеров спасательной службы, им удалось предотвратить распространение огня на соседние здания. В свою очередь полицейские сообщили, что по подозрению в поджоге они задержали мужчину 1997 года рождения. Его имя не разглашается.

Глава наблюдательного совета мечети Джамал Ламхамди заявил, что это "печальный день" для верующих. По его словам, местная мусульманская община насчитывает около 20 тысяч человек. Ламхамди также напомнил, что ранее в адрес руководства мечети поступали различного рода угрозы.

Эребру — город в центральной части Швеции, столица одноименного лена (района). Население составляет около 130 тысяч жителей.

В самом конце 2014— начале 2015 годов по Швеции прокатилась целая волна поджогов мечетей. Подобные инциденты были отмечены в городах Упсала, Эслев, Эскильстуна.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:25
ХАМАС приветствовал "новую часть интифады аль-Кудс"
14:07
Безопасность Израиля важнее улучшения жизни палестинцев
13:41
Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook
13:36
Опубликовано имя третьего убитого в Хар Адар
13:10
Нетаниягу: трое израильтян убиты подонком
13:01
Пять с минусом
12:41
В центре Москвы сотрудники ФСБ насмерть сбили инспектора ДПС
12:36
ХАМАС раздает сладости, празднуя "героический успех"  
12:09
Нетаниягу: дом террориста будет снесен
11:33
ООН обвинил Израиль и ПА в насилии и подстрекательстве
11:25
В Минобороны РФ зафиксировали рекордную в истории взятку
10:48
Второй убитый в Хара Адар: Юсеф Осман
10:26
Террорист в Хар Адар работал уборщиком у диктора Решет Бет
10:14
Опубликовано имя убитого солдата МАГАВа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus