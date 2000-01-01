26.09 18:52 MIGnews.com

Солдата ЦАХАЛ наказали за изнасилование "сестры по оружию"

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Военный трибунал Израиля приговорил военнослужащего ЦАХАЛа к 27 месяцам тюрьмы за изнасилование солдатки, которая служила с ним в смешанном военном батальоне "Барделас" ("Гепард"). Кроме того, как сообщает The Times of Israel, он также должен будет выплатить своей жертве 8600 шекелей моральной компенсации.Кроме того, его признали виновным в употреблении наркотиков – в ночь изнасилования он курил марихуану.Преступление было совершено в июне, когда группа солдат-"гепардов" проводила одну ночь в Тель-Авиве.Согласно обвинительному заключению, пара целовалась, но солдатка заявила осужденному, что ни в каких отношениях с ним она не заинтересована. После вечеринки, жертва пригласила тех, кому не было где спать, переночевать у себя. Среди этих людей был и ее насильник.Когда все уснули, парень зашел в ее комнату и против ее воли поцеловал солдатку. Сначала она сказала ему уходить, но позже передумала, "если он понимает, что они всего лишь друзья". После этого они уснули, но посреди ночи девушка проснулась и обнаружила, что ее гость лежит на ней и пытается ее изнасиловать. Солдатка просила его остановиться, но насильник довел дело до конца, приговаривая, согласно обвинительному заключению, что она "любит это".Его арестовали 28 июня, после того как солдатка подала на него жалобу.