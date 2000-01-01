26.09 19:26 MIGnews.com

Семья каннибалов из Краснодара убила и съела 30 человек

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Полиция Краснодара арестовала 35-летнего Дмитрия Бакшаев и его 42-летнюю супругу Наталью, которых подозревают в каннибализме. По имеющейся информации, с конца 90-ых годов число их жертв может доходить до трех десятков человек. И хотя случилось это 11 сентября, известно об этой шокирующей истории стало лишь вчера.Вычислить пару удалось благодаря чистой случайности и их собственной беспечности – дорожные сотрудники нашли телефон Дмитрия Бакшаева, на котором обнаружились фотографии, где мужчина позирует с отрезанными частями тел своих жертв, включая женские головы.При обыске у них дома полицейские обнаружили семь пакетов с фрагментами тел их жертв. Как сообщаюти в Следственном комитете, семья каннибалов хранила человеческие останки в своем холодильнике и подвале, в том числе и в консервированном виде. Кроме того, была обнаружена сумка с вещами одной из жертв, а также так называемые "видеоуроки для каннибалов".Найти кубанских маньяков не составило особого труда – Дмитрий и Наталья Бакшаевы работали в местном летном училище и жили в общежитии при учебном заведении. При этом, как оказалось, их соседи неоднократно обращали внимание на вонь, исходившую из их комнаты, но каждый раз, когда они пытались попасть туда, супруги закатывали скандал.По распоряжению Следственного комитета была проведена психиатрическая экспертиза супругов, результаты которой указывают на вменяемость и Дмитрия, и Натальи. На допросе Дмитрий Бакшаев признался, что первую свою жертву убил в 1999 году.