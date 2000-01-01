27.09 04:38 MIGnews.com

Самый крупный алмаз столетия продали

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В мире бриллиантов свершилось то, чего ждали почти год – алмаз Леседи ла Рона (в переводе с языка тсвана – "Наш Свет"), признанный крупнейшим из добытых за последний век, продали за 53 млн. долларов британской ювелирной компании Graff Diamonds.Вес драгоценного камня — 1,109 карат, а обнаружен он был в ноябре 2015 года в Ботсване компанией Lucara. В пересчете на караты его цена составила 47 790 долларов за карат. По размеру он уступает только легендарному Куллинану, найденному в 1905 году в ЮАР. Вдобавок к этому эксперты Гемологического института Америки отметили его уникальное качество и прозрачность.Как сообщает Bloomberg, алмаз уже пытались продать на аукционе Sotheby’s в прошлом году, однако никто так и не решился дать за него больше назначенной цены в 73 млн., так как ставки остановились уже на 61 млн. долларов."Если вы примите во внимание потенциальные последствия, риск, который покупатель берет на себя, станет понятно, почему он не был самым простым товаром для продажи", — пояснил гендиректор Lucara Diamond Corp.Впрочем, как оказалось, размер бриллианта не стал самым важным показателем при формировании его цены. Другой бриллиант – Constellation – весов в 813 карат был продан за 63 млн. долларов.