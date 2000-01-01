Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Самый крупный алмаз столетия продали 27.09 04:38   MIGnews.com

Самый крупный алмаз столетия продали

В мире бриллиантов свершилось то, чего ждали почти год – алмаз Леседи ла Рона (в переводе с языка тсвана – "Наш Свет"), признанный крупнейшим из добытых за последний век, продали за 53 млн. долларов британской ювелирной компании Graff Diamonds.

Вес драгоценного камня — 1,109 карат, а обнаружен он был в ноябре 2015 года в Ботсване компанией Lucara. В пересчете на караты его цена составила 47 790 долларов за карат. По размеру он уступает только легендарному Куллинану, найденному в 1905 году в ЮАР. Вдобавок к этому эксперты Гемологического института Америки отметили его уникальное качество и прозрачность.

Как сообщает Bloomberg, алмаз уже пытались продать на аукционе Sotheby’s в прошлом году, однако никто так и не решился дать за него больше назначенной цены в 73 млн., так как ставки остановились уже на 61 млн. долларов.

"Если вы примите во внимание потенциальные последствия, риск, который покупатель берет на себя, станет понятно, почему он не был самым простым товаром для продажи", — пояснил гендиректор Lucara Diamond Corp.

Впрочем, как оказалось, размер бриллианта не стал самым важным показателем при формировании его цены. Другой бриллиант – Constellation – весов в 813 карат был продан за 63 млн. долларов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:39
Марш неонацистов в Швеции перенесли подальше от синагоги
02:11
Иерусалимские археологи обнаружили закуску из жаб
01:48
Раскол в Ватикане: Папу Римского считают еретиком
00:18
Иран грозит ускорить ядерную программу
23:35
Вынесен приговор одному из убийц Малахи Розенфельда
22:40
Демонстранты требуют открыть "протоколы йеменских детей"
21:15
"Голда Меир и Ицхак Рабин переворачиваются в гробах"
20:49
Израиль подарил ЮНЕСКО реплику 2000-летней арки
20:23
Полиция Каира арестовала 7 человек за поднятие флага ЛГБТ
20:13
Франция, ЕС и США осуждают теракт в Хар Адар
19:54
Футбол: Беер Шеву могут выкинуть из Европы
19:26
Семья каннибалов из Краснодара убила и съела 30 человек
18:52
Солдата ЦАХАЛ наказали за изнасилование "сестры по оружию"
18:05
Эрдоган шантажирует Израиль
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus