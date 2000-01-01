27.09 01:48 MIGnews.com

Раскол в Ватикане: Папу Римского считают еретиком

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Консервативно настроенные католические богословы и священники обвинили Папу Римского Франциска в распространении "еретических идей".Направленное понтифику 25-страничное послание Correctio filialis ("Сыновние наказы") было опубликовано на сайте инициативы. В нем говорится, что в апостольском обращении Amoris laetitia ("Радость любви") о семье и ее месте в современном мире Франциск допустил ересь."Публикация Amoris laetitia, а также некоторые другие действия, при помощи которых Ваше Святейшество достаточно четко обозначило сферу и назначение этого документа, навлекли на Церковь и весь мир скандал с участием веры и морали. Вследствие этого ересь и другие ошибки распространились в Церкви. И пока некоторые епископы и кардиналы продолжали защищать богооткровенные правды о браке, нравственном законе и таинствах, другие отрицали эти истины и получали от Вашего Святейшества не упрек, а благосклонность", — говорится в послании.Как отмечается, "наказы" были переданы понтифику еще в августе, но так как его ответа пока еще не последовало, они решили идти ва-банк и опубликовать их на отдельном сайте.На данный момент подписи под ним оставили 62 представителя духовенства из 20 стран.