26.09 22:40 MIGnews.com

Демонстранты требуют открыть "протоколы йеменских детей"

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В понедельник, 25 сентября возле "Кирьят-Мемшала" в Тель-Авиве прошел митинг, участники которого требовали от правительства официального признания трагедии, которую пережили семьи репатриантов из Йемена и балканских стран.В этой акции, организованной активистами общественной организации "АМРАМ" принимали участие около 700 человек.Многие пришли к "Кирьят-Мемшала" с плакатами, на которых написано: "Похищение детей с одобрения правительства", "государство -похититель детей", "ребенок мертв, но могила - пуста".По завершении демонстрации протестующие перекрыли движение по улице Каплан, получив предварительное одобрение со стороны полиции.Участники митинга призвали правительство раскрыть полностью протоколы, подробно описывающие судьбы йеменских детей.Напомним, что 28 декабря 2016 года были опубликованы 210 документов, касающихся судьбы бесследно исчезнувших детей, а также 3 500 дел детей, переданных на усыновление в первые два года существования государства.В центре расследования комиссий оказались события 1948-1954 годов, когда в Израиль приехали около 50 тысяч йеменских евреев.Лидер парламентской оппозиции Израиля и председатель партии "Сионистский лагерь" Ицхак Герцог также присутствовал на митинге, чтобы продемонстрировать свою солидарность с демонстрантами."Накануне Йом Кипур, когда каждый пытается искупить свои грехи и попросить прощения, мы должны приложить все усилия для детального расследования этого дела", - заявил Герцог."Мы все должны требовать раскрытия истины для этого поколения, чтобы рана окончательно зажил", - отметил политик."Семьи пропавших детей и широкая общественность вправе узнать, что было выявлено комиссией", - добавил Герцог.Депутат Кнессета Нурит Корен (Ликуд), глава специальной комиссии, которая занимается вопросом "исчезновения йеменских детей" также поддержала протестующих."Мы должны, наконец, узнать всю правду, какой бы страшной она ни была, — подчеркнула парламентарий. – Я сделаю все для того, чтобы помочь семьям, которые в свое время потеряли своих родных и близьких"."Моя свекровь потеряла сестру и двух братьев, поэтому я чувствую вашу боль и не хочу останавливаться. Мне жаль людей, собравшихся здесь, но я призываю вас пересмотреть и изучить материалы, которые доступные в интернете", - заявила Корен.Шломи Хатука, координирующий в "АМРАМе, выступая перед демонстрантами, заявил, что "для того, чтобы раскрыть истину, государство должно признать факт преступления и извиниться перед семьями пропавших детей".