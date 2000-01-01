Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Минобороны зафиксировали рекордную в истории взятку 26.09 11:25   MIGnews.com

В Минобороны зафиксировали рекордную в истории взятку

В Минобороны зафиксировали рекордную в истории взятку. В получении подкупа подозревается начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковник Александр Вакулин. Его обвиняют в получении взятки на сумму 368 млн руб. за то, что он способствовал заключению контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, а также за общее покровительство, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на судебные документы и информированные источники..

Вакулина обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), суд отправил его под арест до 29 октября.

На полковника следственная группа вышла в ходе расследования поставок, которые были совершены по контрактам Минобороны с ООО "Профбизнес" из Санкт-Петербурга. Кроме того, петербургское управление антимонопольной службы выявило картельный сговор при заключении контрактов с Минобороны на сумму 2,2 млрд руб. со стороны "Профбизнеса", а также ООО "ТД Спецтехмаш" и ООО "ТД Стиллаг".

По словам издания, некоторые контракты стали поводом для уголовного расследования. 30 марта в Санкт-Петербурге следователи ГСУ СКР возбудили уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержали нескольких человек, в том числе и одного из руководителей "Профбизнеса" Алексея Калитина. Позже расследование передали в Москву.

Источник газеты рассказал, что один из задержанных дал признательные показания о "роли и конкретных действиях Александра Вакулина при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежных вознаграждений". После этого в отношении полковника Вакулина возбудили уголовное дело о взяточничестве.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:09
Нетаниягу: дом террориста будет снесен
11:33
ООН обвинил Израиль и ПА в насилии и подстрекательстве
11:01
Завещание террориста жене: это тебя успокоит
10:48
Второй убитый в Хара Адар: Юсеф Осман
10:26
Террорист в Хар Адар работал уборщиком у диктора Решет Бет
10:14
Опубликовано имя убитого солдата МАГАВа
10:08
Рони Альшейх: у террористов нет профиля
09:51
Победитель "Евровидения-2017" попал в реанимацию
09:40
Видео: ЦАХАЛ блокировал Бейт Сурик
09:09
Трое убитых в Хар Адар - боец МАГАВа и два охранника
08:41
У террориста в Хар Адар было разрешение на въезд в Израиль
08:32
США отреклись от причастности к гибели российского генерала
08:28
Премьер Палестинской автономии посетит Газу
08:05
В Хар Адар убиты три израильтянина
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus