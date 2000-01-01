26.09 11:25 MIGnews.com

В Минобороны зафиксировали рекордную в истории взятку

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В Минобороны зафиксировали рекордную в истории взятку. В получении подкупа подозревается начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковник Александр Вакулин. Его обвиняют в получении взятки на сумму 368 млн руб. за то, что он способствовал заключению контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, а также за общее покровительство, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на судебные документы и информированные источники..Вакулина обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), суд отправил его под арест до 29 октября.На полковника следственная группа вышла в ходе расследования поставок, которые были совершены по контрактам Минобороны с ООО "Профбизнес" из Санкт-Петербурга. Кроме того, петербургское управление антимонопольной службы выявило картельный сговор при заключении контрактов с Минобороны на сумму 2,2 млрд руб. со стороны "Профбизнеса", а также ООО "ТД Спецтехмаш" и ООО "ТД Стиллаг".По словам издания, некоторые контракты стали поводом для уголовного расследования. 30 марта в Санкт-Петербурге следователи ГСУ СКР возбудили уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержали нескольких человек, в том числе и одного из руководителей "Профбизнеса" Алексея Калитина. Позже расследование передали в Москву.Источник газеты рассказал, что один из задержанных дал признательные показания о "роли и конкретных действиях Александра Вакулина при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежных вознаграждений". После этого в отношении полковника Вакулина возбудили уголовное дело о взяточничестве.