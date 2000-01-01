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Полиция Каира арестовала 7 человек за поднятие флага ЛГБТ | Фото: Cary Bass-Deschenes26.09 20:23   MIGnews.com

Полиция Каира арестовала 7 человек за поднятие флага ЛГБТ

В понедельник, 25 сентября полиция Каира арестовала семь человек, размахивавших флагами ЛГБТ на концерте.

Как сообщает информационное агентство AP со ссылкой на источник в службе безопаности Египта, полиция арестовала семь человек за "пропаганду сексуальных извращений" после того они развернули радужный флаг на концерте ливанской альтернативой рок-группы Mashrou’ Leila, чей солист – открытый гей.

Радужный флаг - интернациональный символ сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, а также движения в поддержку прав человека в их отношении.

Как сообщили в полиции, активисты были задержаны за "поощрение сексуальных отклонений".

В Египте нет законодательного запрета для геев. Гомосексуалов в этой стране часто арестовывают по обвинению в разврате, безнравственности и богохульстве.
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