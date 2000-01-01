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В Таиланде началась церемония кремации бывшего короля 26.10 10:45   MIGnews.com

В Таиланде началась церемония кремации бывшего короля

В Таиланде началась церемония кремации бывшего короля Пхумипона Адульядета, усопшего более чем год назад, сообщает Associated Press.

Церемония кремации проходит в рамках строгих традиций буддизма, индуизма и брахманизма. Забальзамированное тело бывшего главы Таиланда, доставят на специальной колеснице к королевскому крематорию в сопровождении военнослужащих таиландской армии.

Сообщается, что местным жителям, желающим стать свидетелями этой процессии, пришлось ночевать на улицах Бангкока, чтобы занять хорошие места для наблюдения.

Последняя погребальная церемония в так называемой "стране белого слона", проходила более 70 лет назад. Такие мероприятия в Таиланде отмечаются масштабными и дорогостоящими церемониальными действиями.

Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался 13 октября 2016 года в возрасте 88 лет. Он стал королем Таиланда в 1946 году и находился на престоле дольше всех других монархов в новейшей мировой истории. Вместо него на престол взошел его сын – Пумилон Адульядет. И этим самым стал десятым королем династии Чакри, основанной в 1782 году.
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