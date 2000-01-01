26.10 12:26 MIGnews.com

Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ

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Telegram обжаловал решение суда о наложении на компанию Павла Дурова, административного штрафа в размере 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ, сообщил руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, чьи представители защищают интересы мессенджера.Защита приводит несколько пунктов, которые по ее мнению, станут основанием для решения мирового суда.16 октября Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.Согласно оглашенным судебным материалам, 12 июля 2017 года ФСБ направила запрос в лондонский офис мессенджера о том, что кампания обязуется предоставить сотрудникам службы безопасности, информации по шести телефонным номерам. Однако ответа от Telegram не последовало.Позднее стало известно, что "Почта России" не смогла доставить вовремя запрос ФСБ РФ в офис Дурова."12 июля ФСБ попросила Телеграм прислать переписку нескольких пользователей до 19 июля. Но "Почта России" доставила письмо лишь 21 июля", - написал Чиков во в своем Telegram-канале.В свою очередь, "Почта России" опровергла обвинение адвокатов стороны ответчика о факте несвоевременной доставки международного письма.