26.10 15:05 MIGnews.com
Израильского офицера подозревают в изнасиловании солдат
Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что офицера одного из боевых подразделений ЦАХАЛа подозревают в изнасиловании двух солдат.
Офицер арестован военной полицией, после того, как солдаты подали на него жалобу.
Офицер утверждает, что сексуальный контакт подчиненными совершался с их согласия.
Военные источники сообщили, что следствие будет завершено в ближайшие дни.
Пресс-служба ЦАХАЛа отказалась комментировать инцидент.
Поделиться
Все по теме
Комментарии