26.10 15:05 MIGnews.com

Израильского офицера подозревают в изнасиловании солдат

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Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что офицера одного из боевых подразделений ЦАХАЛа подозревают в изнасиловании двух солдат.Офицер арестован военной полицией, после того, как солдаты подали на него жалобу.Офицер утверждает, что сексуальный контакт подчиненными совершался с их согласия.Военные источники сообщили, что следствие будет завершено в ближайшие дни.Пресс-служба ЦАХАЛа отказалась комментировать инцидент.