Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Израильского офицера подозревают в изнасиловании солдат | Фото: Thinkstock26.10 15:05   MIGnews.com

Израильского офицера подозревают в изнасиловании солдат

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что офицера одного из боевых подразделений ЦАХАЛа подозревают в изнасиловании двух солдат.

Офицер арестован военной полицией, после того, как солдаты подали на него жалобу.

Офицер утверждает, что сексуальный контакт подчиненными совершался с их согласия.

Военные источники сообщили, что следствие будет завершено в ближайшие дни.

Пресс-служба ЦАХАЛа отказалась комментировать инцидент.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:41
Канада выплатила около 30 млн. за ошибку своих спецслужб
14:10
Песков опроверг обвинение в покушении на Мосийчука
14:04
НДИ против религиозного диктата
13:55
ЦАХАЛ снесет дом террориста атаковавшего в Кфар-Касем
13:35
Soufan Grouр: РФ - главный "экспортер" террористов для ИГ
13:05
Глава американского казначейства прилетит в Израиль
13:01
Hewlett-Packard и Motorolа - в чёрном списке ООН
12:26
Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ
12:10
Совместные учения Эгоз и кипрского спецназа в Цеелим  
12:05
Яир Лапид о решении БАГАЦа: это верное решение!
11:53
Паспорт Сингапура - самый влиятельный в мире
11:39
БАГАЦ: супермаркеты Тель-Авива продолжат работать в шабат
11:21
Американцы сомневаются в объективности своих СМИ
10:45
В Таиланде началась церемония кремации бывшего короля
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus