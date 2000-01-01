26.10 14:10 MIGnews.com

Песков опроверг обвинение в покушении на Мосийчука

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Обвинение в причастности к покушению на украинского депутата Игоря Мосийчука, в Кремле назвали "проявлением русофобии". Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.Как всегда, абсолютно не обоснованное ни на чем, голословное истерическое обвинение из Киева, которые звучат не только в адрес Рамзана Кадырова, но и всех, кто занимает хоть какие-либо должности в Москве", — отметил Песков.Вечером 25 октября, у здания телеканала "Эспрессо" взорвался припаркованный рядом с каналом мотоцикл со взрывчаткой. В результате взрыва, пострадали пять человек, в том числе Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Телохранитель депутата умер в больнице, а позднее скончался и еще один пострадавший. В МВД Украины инцидент классифицировали как теракт и передали сотрудникам СБУ для дальнейшего разбирательства. При этом, заявили, что приоритетной версией является "действия российских спецслужб", а главным заказчиком покушения назвали Рамзана Кадырова.