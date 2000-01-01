26.10 23:18 MIGnews.com

В Финляндии БТР столкнулся с пассажирским поездом

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В Финляндии четыре человека погибли в результате столкновения бронеавтомобиля с поездом, сообщает телекомпания Yle.По предварительным данным, пассажирский состав, следуя в город Ханко, столкнулся на железнодорожном переезде с военным автомобилем. Авария привела к гибели трех военнослужащих и одного пассажира поезда. Еще 11 (четверо из них - военные) человек получили ранения – семь находятся в тяжелом состоянии, рассказали медики.В настоящий момент участок железной дороге, на которой произошло ДТП, временно перекрыли.