26.10 14:41 MIGnews.com

Канада выплатила около 30 млн. за ошибку своих спецслужб

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Канадцам, которых обвинили в терроризме, власти Канады выплатили 31,3 млн. канадских долларов в качестве компенсации, передает телеканал CTV.Речь идет о побывавших в Ираке с 2001 по 2003 год, Абдуллахе Алмалки, Ахмаде Эль Маати и Муайеде Нуреддине. Их арестовали в Сирии и Ираке после того, как канадские спецслужбы внесли их имена в списки международных террористов.За их "ошибочный арест", адвокаты задержанных требовали компенсацию в размере 100 млн. канадских долларов (около $80 млн.).Сообщается, что к некоторым заключенным применялось физическое насилие с целью добиться их признания в связях с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ), в результате которых, и получили признание в принадлежности к группировке.Благодаря расследованию, в 2008 году, было установлено, что канадские спецслужбы, канадский МИД и национальная полиция допустила катастрофическую ошибку, которая привела к неправомерному задержанию данных граждан. В 2009 году нижняя палата парламента рекомендовала правительству Канады принести свои извинения Алмалки, Эль Маати и Нуреддину. И только в марте этого года, глава МИД Христи Фриланд и министр общественной безопасности и гражданской защиты Ральф Гудейл, извинились от лица правительства.