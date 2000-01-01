26.10 15:55 MIGnews.com

Врач из США тайно подменял донорскую сперму своей

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Бывшего врача-репродуктолога в американском штате Индиана обвиняют в том, что он при лечении бесплодия предлагал пациенткам свою сперму вместо донорской. Об этом в четверг, 26 октября сообщает New York Post.Сейчас Дональд Клайн уже на пенсии, но как отмечает Daily Mail во время работы специалистом по репродуктивным технологиям, он производил подмену не менее 50 раз. Известно как минимум о 8 его детях, появившихся в результате этих подмен, самому младшему из них около 30. Теперь, десятки лет спустя, мужчине предстоит явка в суд.Сам Дональд Клайн на допросе заявил, что просто хотел помочь женщинам иметь детей и не думал, что делает что-то плохое.Как сообщается 78-летний Дональд Клайн намерен признать свою вину. Судебное слушание по этому делу намечено на 14 декабря.Как сообщает New York Post, следствие по этому делу продолжается.Согласно законам штата Индиана, врачам не запрещено становиться донорами собственных пациентов. Какое наказание может грозить врачу, не уточняется.