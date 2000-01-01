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Youtube 26.10 17:35   MIGnews.com

В Берлине беженцев заставляют заниматься проституцией

Охранники берлинского центра для беженцев заставляют мигрантов заниматься проституцией. Об этом сообщает немецкая общественная телекомпания ZDF, которая провела собственное расследование.

По данным телекомпании, к занятию проституцией, охранники привлекали тех мигрантов, котором было отказано в просьбе предоставления убежища. С такими предложениями охранники обращались чаще всего к молодым мигрантам.

Выходец из Афганистана рассказал, что так называемые "сутенеры" предлагают за секс-услуги с клиентами от 30 до 40 евро. Молодой человек также поведал, что за каждого нового секс-работника он получает 20 евро.

По его словам многие мигранты соглашаются заниматься проституцией из-за нужды денег. Кроме того, секс-услуги предоставляют также несовершеннолетние беженцы.

После выхода материала сотрудница берлинского главного управления по интеграции и социальным вопросам Эльке Брайтенбах потребовала провести расследование по данной информации.
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