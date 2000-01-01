В Берлине беженцев заставляют заниматься проституцией
Охранники берлинского центра для беженцев заставляют мигрантов заниматься проституцией. Об этом сообщает немецкая общественная телекомпания ZDF, которая провела собственное расследование.
По данным телекомпании, к занятию проституцией, охранники привлекали тех мигрантов, котором было отказано в просьбе предоставления убежища. С такими предложениями охранники обращались чаще всего к молодым мигрантам.
Выходец из Афганистана рассказал, что так называемые "сутенеры" предлагают за секс-услуги с клиентами от 30 до 40 евро. Молодой человек также поведал, что за каждого нового секс-работника он получает 20 евро.
По его словам многие мигранты соглашаются заниматься проституцией из-за нужды денег. Кроме того, секс-услуги предоставляют также несовершеннолетние беженцы.
После выхода материала сотрудница берлинского главного управления по интеграции и социальным вопросам Эльке Брайтенбах потребовала провести расследование по данной информации.