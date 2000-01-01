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Российский вертолет упал в море у норвежского Шпицбергена | Фото:26.10 17:49   MIGnews.com

Российский вертолет упал в море у норвежского Шпицбергена

Российский вертолет, на котором находились восемь человек, упал в море в 2-3 км от Баренцбурга, расположенного на архипелаге Шпицберген. Об этом в четверг, 26 октября сообщает Reuters со ссылкой на спасательные службы Норвегии.

В Twitter норвежской спасательной службы Северной Норвегии сообщается, что вертолет, предположительно, направлялся из российского поселка Пирамида в Баренцберг. Крушение произошло около 16:30 по московскому времени.



"Российский вертолет, восемь человек на борту, упал в море в 2–3 километрах от Баренцбурга. Спасательная служба Северной Норвегии координирует операцию, подробности не сообщаются", — говорится в сообщении.

Как заявил изданию VG представитель спасательной службы Туре Хонгсет, на место происшествия направлены два спасательных судна и вертолет. В российском генконсульстве в Баренцбурге заявили, что проверяют информацию об инциденте.

На данный момент нет информации о судьбе людей, находившихся на борту вертолета. Генконсульство России в Баренцбурге проверяет информацию о крушении, сказал РИА Новости представитель дипмиссии.

Баренцбург — второй по величине населенный пункт на архипелаге Шпицберген. По данным норвежской статистики за прошлый год, население Баренцбурга и Пирамиды составляет около 500 жителей.

Шпицберген административно является самой северной частью Норвегии. Там действует особый правовой режим и расположен российский поселок Баренцбург, где живут и работают шахтеры российского и украинского проихождения.
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