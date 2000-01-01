Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Американец месяц жил в одном доме с трупом своей тети | Фото:26.10 19:30   MIGnews.com

Американец месяц жил в одном доме с трупом своей тети

Полиция в американском штате Джорджиа арестовала 37-летнего Чарльза Фредерика Петерса, который не сообщил о смерти своей тети, продолжая жить в ее квартире. Об этом в четверг, 26 октября сообщает Daily News.

По словам полиции, труп 88-летней Элизабет Стюарт был обнаружен в ее комнате. Лежавшее на кровати тело было накрыто полотенцем.

Стражи порядка предполагают, что женщина умерла более месяца назад. Пытаясь нейтрализовать ужасный смрад, Петерс расставил по дому ароматизаторы и свечи.

Полицейский Делон утверждает, что мужчина въехал в квартиру около года назад и продолжал жить в ней, невзирая на умершую родственницу.

"Компьютер был включен, повсюду была разбросана одежда, в раковине лежала грязная посуда, рядом с входной дверью — почта и мобильный телефон2, — приводит слова очевидцев New York Post.

В полицию сообщил управдом Винсент Родригез, пришедший к женщине за деньгами на оплату квартиры. По данным издания, Стюарт, страдавшая деменцией, умерла естественной смертью. Никому из родственников Петерс так и не рассказал о произошедшем.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:11
Небо Израиля: место Air Berlin заняла Germania
18:58
Система ПРО "Праща Давида" получила награду Пентагона
17:54
10 самолетов, 27 машин тушат пожар вблизи Иерусалима
17:49
Российский вертолет упал в море у норвежского Шпицбергена
17:35
В Берлине беженцев заставляют заниматься проституцией
17:03
Брат марсельского террориста выдан властям Туниса
16:58
Кац: Израиль готов применить силу по отношению к Ирану
16:25
"Решение БАГАЦА противоречит Галахе и нарушает шабат"
16:10
Одобрен план застройки старой автобусной станции Тель-Авива
15:55
Врач из США тайно подменял донорскую сперму своей
15:48
Минтранс Израиля ввёл новые "студенческие" маршруты
15:05
Израильского офицера подозревают в изнасиловании солдат
14:41
Канада выплатила около 30 млн. за ошибку своих спецслужб
14:10
Песков опроверг обвинение в покушении на Мосийчука
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus