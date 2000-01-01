26.10 19:30 MIGnews.com

Американец месяц жил в одном доме с трупом своей тети

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Полиция в американском штате Джорджиа арестовала 37-летнего Чарльза Фредерика Петерса, который не сообщил о смерти своей тети, продолжая жить в ее квартире. Об этом в четверг, 26 октября сообщает Daily News.По словам полиции, труп 88-летней Элизабет Стюарт был обнаружен в ее комнате. Лежавшее на кровати тело было накрыто полотенцем.Стражи порядка предполагают, что женщина умерла более месяца назад. Пытаясь нейтрализовать ужасный смрад, Петерс расставил по дому ароматизаторы и свечи.Полицейский Делон утверждает, что мужчина въехал в квартиру около года назад и продолжал жить в ней, невзирая на умершую родственницу."Компьютер был включен, повсюду была разбросана одежда, в раковине лежала грязная посуда, рядом с входной дверью — почта и мобильный телефон2, — приводит слова очевидцев New York Post.В полицию сообщил управдом Винсент Родригез, пришедший к женщине за деньгами на оплату квартиры. По данным издания, Стюарт, страдавшая деменцией, умерла естественной смертью. Никому из родственников Петерс так и не рассказал о произошедшем.