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Twitter запретил рекламу телеканала RT и агентства Sputnik | Фото:27.10 05:33   MIGnews.com

Twitter запретил рекламу телеканала RT и агентства Sputnik

Компания Twitter приняла решение снять рекламу со всех аккаунтов телеканала RT и информагентства Sputnik. Об этом сообщается на сайте компании в четверг, 26 октября, передает ТАСС.

Twitter объясняет решение тем, что RT и Sputnik вмешались в президентские выборы США в 2016 году. В компании добавили, что $2 млн, которые они заработали от продажи рекламы двух российских СМИ, пойдут на благотворительность.

"Это решение не далось нам легко, но мы приняли его во имя принципов честности по отношению к нашим пользователям", — говорится в заявлении.

29 сентября представители Twitter свидетельствовали перед Конгрессом США о деятельности телеканала RT в период выборов. Слушания проводились в рамках расследования "о вмешательства России в избрание президента Дональда Трампа".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Twitter напомнила, что соцсеть сама уговаривала телеканал давать рекламу в дни президентской кампании. Она вывесила несколько скриншотов с соответствующей презентацией.
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