26.10 07:38 MIGnews.com

У здания украинского телеканала Эспрессо, прогремел взрыв

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В результате взрыва в центре Киева, пять человек пострадали, включая народного депутата Игоря Мосийчука, и погиб один сотрудник полиции, сообщает МВД Украины в Facebook.На месте трагедии пострадали пять человек. Среди которых, народный депутат Игорь Мосийчук. Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений, — говорится в сообщении МВД.Также ведомство уточнило, что расследованием займутся сотрудники Службы безопасности Украины. Взрыв правоохранительные органы квалифицируют как теракт."Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт", — говорится в сообщении ведомства.Вечером 25 октября произошел взрыв у здания телеканала "Эспрессо". По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, мощность взрывного устройство, заложенного в мотоцикле, составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте.