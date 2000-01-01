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Фото из соцсети 26.10 07:38   MIGnews.com

У здания украинского телеканала Эспрессо, прогремел взрыв

В результате взрыва в центре Киева, пять человек пострадали, включая народного депутата Игоря Мосийчука, и погиб один сотрудник полиции, сообщает МВД Украины в Facebook.

На месте трагедии пострадали пять человек. Среди которых, народный депутат Игорь Мосийчук. Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений, — говорится в сообщении МВД.

Фото, опубликованные МВС Украины

Также ведомство уточнило, что расследованием займутся сотрудники Службы безопасности Украины. Взрыв правоохранительные органы квалифицируют как теракт.

"Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт", — говорится в сообщении ведомства.

Вечером 25 октября произошел взрыв у здания телеканала "Эспрессо". По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, мощность взрывного устройство, заложенного в мотоцикле, составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
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