26.10 08:47 MIGnews.com

Коста-Рика депортирует в Израиль убийцу репатриантки

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Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что власти Коста-Рики депортируют в Израиль 59-летнего Джеки Лита.29 апреля 2008 года Лита совершил покушение на одного из членов гангстерского клана Абарджиль на пляже Тобаго в Бат-Яме. Одна из пуль выпущенных Лита, убила Маргариту Лаутину, отдыхавшую с мужем и двумя детьми на пляже.Из-за некомпетентности полиции убийце удалось не только ускользнуть с пляжа, несмотря на то, что Абарджили находились под полицейским наблюдением, но и выехать из страны.