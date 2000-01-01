26.10 09:02 MIGnews.com
Петах-Тиква: автобус задавил пешехода
Три аварии со смертельным исходом произошли в центральной части Израиля за считанные часы.
Ночью 26 октября автомобиль сбил двух человек, ехавших по Дерех Намир в Тель-Авиве. 20-летняя девушка, получившая тяжелые ранения в результате этой аварии позднее скончалась в больнице.
Через час после этого в Ришон Ле-Ционе машина сбила 40-летнего мотоциклиста. Он скончался от полученных ранений.
Утром 26 октября автобус сбил пешехода на улице Франкфуртер в Петах-Тикве. 50-летний мужчина умер на месте.
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