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Американца задержали за жалобы в полицию на моллюсков | Фото: Thinkstock27.12 00:08   MIGnews.com

Американца задержали за жалобы в полицию на моллюсков

В США задержали привередливого посетителя ресторана, который слишком часто жаловался полицейским на маленьких моллюсков в его блюде, сообщает Fox News.

Инцидент произошел в одном из местных ресторанов в городе Стюарт (штат Флорида). Задержанный – 51-летний Нельсон Агосто – настолько сильно разочаровался в размерах моллюсков в блюде, которое ему принесли, что решил обратиться с этой проблемой в полицию.

"Он пожаловался, что моллюски, которых он ел, были такими маленькими, что за них не хотелось платить", –– рассказал сержант Брайан Боссио.

По словам полицейского, мужчина сперва пожаловался администрации ресторана, получив в качестве компенсации еще одну порцию блюда бесплатно, но Агосто это оказалось мало и он снова позвонил в службу спасения (911). Однако там ему посоветовали больше не звонить на полицейскую линию, которая связана с чрезвычайными ситуациями и дали номер службы, которая смогла бы ему помочь. Но вскоре мужчина снова дважды обращался в полицию. В первый раз – потому что забыл номер, который ему дали, а во второй – чтобы сообщить диспетчеру о том, что он не смог дозвониться по продиктованному номеру.

В итоге в адрес Агосто были выдвинуты обвинения в злоупотреблении обращениями в экстренные службы.
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