27.12 00:08 MIGnews.com

Американца задержали за жалобы в полицию на моллюсков

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В США задержали привередливого посетителя ресторана, который слишком часто жаловался полицейским на маленьких моллюсков в его блюде, сообщает Fox News.Инцидент произошел в одном из местных ресторанов в городе Стюарт (штат Флорида). Задержанный – 51-летний Нельсон Агосто – настолько сильно разочаровался в размерах моллюсков в блюде, которое ему принесли, что решил обратиться с этой проблемой в полицию."Он пожаловался, что моллюски, которых он ел, были такими маленькими, что за них не хотелось платить", –– рассказал сержант Брайан Боссио.По словам полицейского, мужчина сперва пожаловался администрации ресторана, получив в качестве компенсации еще одну порцию блюда бесплатно, но Агосто это оказалось мало и он снова позвонил в службу спасения (911). Однако там ему посоветовали больше не звонить на полицейскую линию, которая связана с чрезвычайными ситуациями и дали номер службы, которая смогла бы ему помочь. Но вскоре мужчина снова дважды обращался в полицию. В первый раз – потому что забыл номер, который ему дали, а во второй – чтобы сообщить диспетчеру о том, что он не смог дозвониться по продиктованному номеру.В итоге в адрес Агосто были выдвинуты обвинения в злоупотреблении обращениями в экстренные службы.