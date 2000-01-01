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27.12 01:14   MIGnews.com

Видео: В Питере воры в костюмах собак спилили городские ёлки

В Петербурге неизвестные в костюмах собак спилили несколько елок из парка, сообщает сообщество Вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

В Санкт-Петергбурге произошла довольно необычная кража. На видеозаписи одного из очевидцев видно, как злоумышленники, переодетые в собак, спили несколько елок из парка на улице Луначарского и, погрузив их "Газель", уехали в неизвестном направлении.



На данный момент не известно, ведется ли расследование случившегося или нет.
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