Видео: В Питере воры в костюмах собак спилили городские ёлки
В Петербурге неизвестные в костюмах собак спилили несколько елок из парка, сообщает сообщество Вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".
В Санкт-Петергбурге произошла довольно необычная кража. На видеозаписи одного из очевидцев видно, как злоумышленники, переодетые в собак, спили несколько елок из парка на улице Луначарского и, погрузив их "Газель", уехали в неизвестном направлении.
На данный момент не известно, ведется ли расследование случившегося или нет.