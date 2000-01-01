26.12 11:20 MIGnews.com

СМИ сообщили о нападении вандалов на синагогу в Иране

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Вандалы совершили нападение на синагогу в иранском городе Шираз, что на юге страны. По информации интернет-издания “Yeshiva World News”(YWN) инцидент произошел в воскресенье вечером, 24 декабря.По словам источников, вандалы уничтожили два свитка Торы. Кроме того, злоумышленники разбросали молитвенники в ванной комнате, а многие из них были выброшены в уборные.Издание отмечает, что иранская полиция начала расследование по факту инцидента.Дополнительных подробностей “Yeshiva World News” не уточняет.