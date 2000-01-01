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11 террористов ликвидировано на востоке Афганистана | Фото: Thinkstock26.12 11:54   MIGnews.com

11 террористов ликвидированы на востоке Афганистана

ВВС Афганистана ликвидировали 11 боевиков террористической организации “Исламское Государство”, известной как ISIS. Сообщается, что авиаудар был нанес в провинции Нангархар на востоке страны.

Об этом сообщили в министерстве обороны Афганистана во вторник, 26 декабря.

"Сегодня рано утром 11 террористов ISIS были убиты после того, как военно-воздушные силы Афганистана обстреляли тайные убежища боевиков в районе Ачин, провинция Нангархар", —говорится в заявлении военного ведомства, опубликованного на сайте.

Отмечается, что в результате бомбардировки были также уничтожены "оружие и боеприпасы" боевиков.
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