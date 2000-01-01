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Кто ворует колеса с машин жителей Беэр-Шевы 26.12 12:21   MIGnews.com

Кто ворует колеса с машин жителей Беэр-Шевы

По сообщению второго канала израильского ТВ, в Беэр-Шеве воруют колеса автомобиля специфической марки -Toyota Corolla .

Хозяева машин, оставленных на стоянке, возвращаются, чтобы обнаружить полностью “разутый” автомобиль, стоящий на кирпичах. В городе уже зарегистрировано более 20 подобных краж.

Наиболее громким стало похищение колес женщины, работающей в медицинском центре Сорока. У нее похитили колеса во время ее смены в реанимации. Она написала в facebook: “Я приехала спасать жизни, а у меня украли колеса”.

Полиция до сих пор не обнаружила лиц, стоящих за кражами.

Жители города устанавливают на колеса Toyota Corolla специальные замки, а в сами машины - камеры, в надежде заснять злоумышленников.
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