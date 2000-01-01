Кто ворует колеса с машин жителей Беэр-Шевы

По сообщению второго канала израильского ТВ, в Беэр-Шеве воруют колеса автомобиля специфической марки -Toyota Corolla .
Хозяева машин, оставленных на стоянке, возвращаются, чтобы обнаружить полностью “разутый” автомобиль, стоящий на кирпичах. В городе уже зарегистрировано более 20 подобных краж.
Наиболее громким стало похищение колес женщины, работающей в медицинском центре Сорока. У нее похитили колеса во время ее смены в реанимации. Она написала в facebook: “Я приехала спасать жизни, а у меня украли колеса”.
Полиция до сих пор не обнаружила лиц, стоящих за кражами.
Жители города устанавливают на колеса Toyota Corolla специальные замки, а в сами машины - камеры, в надежде заснять злоумышленников.