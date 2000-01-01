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Армия Сирии окружила мятежников у границы с Израилем26.12 14:01   MIGnews.com

Армия Сирии окружила мятежников у границы с Израилем

Правительственные войска Сирии остановили наступательную операцию в районе поселения Мазраат-Бейт-Джан, что в десяти километрах от границы с Израилем, окружив последний очаг мятежников, сообщает Arab News.

Сирийские войска в ходе наступательных действий, захватили стратегические позиции вооруженного формирования оппозиции, тем самым выбив их от источника пресной воды Ханбидж.

По данным телеканала "Аль-Маядин", мятежники после ожесточенного сопротивления, все-таки сдались и попросили вести переговоры на предмет их беспрепятственного выхода из "кольца".

Сообщается, что юго-западная часть Сирии, где находится Бейт-Джан – часть зоны деэскалации, согласно договорённостям 2016 года между Россией и США. Соответственно в этой зоне не было бомбардировок российскими воздушно-космическими силами в отличие от других районов прекращения огня в Сирии.
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