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26.12 15:10   MIGnews.com

ДТП с автобусом в Москве будет заниматься СК РФ

Дело по ДТП в пешеходном переходе у метро "Славянский бульвар" в Москве передали в Центральный аппарат СК. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, к этому делу подключи квалифицированные следователи, "имеющие опыт в расследовании таких преступлений".

Накануне автобус следовавший по маршруту Сколково-Славянский бульвар въехал в переход на Кутузовском проспекте. В результате инцидента погибли 4 человека, еще 11 пострадали – девять из них остаются в больницах. Водитель автотранспорта также находится в медучреждении. Причина его госпитализации остается пока неизвестной. Но по его словам, автобус внезапно сам начал движение в сторону перехода. А все его попытки остановить транспорт были тщетными. Однако эксперты группы "ГАЗ" (компания — производитель машины) предварительно установили, что водитель даже не пытался тормозить.

По факту происшествия было возбуждено головное дело по статьям об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.

После трагического события, в столице проверили все автобусы "Мосгортранса" и работающих по госконтрактам частных перевозчиков.
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