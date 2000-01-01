26.12 18:21 MIGnews.com

В Египте казнили 15 террористов

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В Египте в действие привели смертные приговоры для 15 террористов. Всех их признали виновными в совершении преступлений, связанные с терроризмом. В частности, речь идёт об убийстве военных на Синайском полуострове. Осуждённых приговорили к казни через повешение.Приговор военного трибунала осуществила служба исполнения наказаний в двух тюрьмах на севере Египта во вторник, 26 декабря. Такая информация была предоставлена информационным агентством РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Эти 15 человек были признаны виновными в нападении на контрольно-пропускной пункт, который находится на Синайском полуострове. Эти события произошли ещё в 2013 году. В результате нападения террористов тогда погибли девять военнослужащих.В местных СМИ отметили, что казнь стала наиболее массовой после того, как в 2015 году в Египте повесили шестерых исламистов.