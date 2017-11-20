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`Избитого` боссом `Шоврим Штика` араба допросят 26.12 17:36   MIGnews.com

"Избитого" боссом "Шоврим Штика" араба допросят

Израильская полиция вызвала для допроса палестинского араба, якобы избитого пресс-секретарем леворадикальной израильской НГО "Шоврим Штика" Дином Иссахаровым несколько лет назад.

На фоне шумихи вокруг заявлений Иссахарова, правоохранители заново открыли дело в отношении "избитого" палестинца, которого, как утверждают сослуживцы глашатая "Шоврим Штика", никто не избивал.



Стоит отметить, что изначально сложно было разобраться даже с тем, кого же именно "избил" Иссахаров. Поначалу им считался палестинец Хассан Джулиани, которогов свое время подтвердил, что в 2014 году действительно был арестован за кидание камней по солдатам, но при этом его никто не избивал до потери сознания. Кроме того, нигде не были обнаружены отчеты о каких-либо нанесенных ему физических повреждениях.

Однако журналисты 2-го канала ИТВ разыскали в Хевроне некоего Файсала аль-Натши, который узнал себя на обнародованном видеозаписи и подтвердил, что был избит при аресте десятками солдат.

В результате "Шоврим Штика" потребовала от следствия признать свою ошибку. Адвокат Иссахарова Габи Ласки попросил обвинение сделать общественно доступными материалы своего расследования.

Прокуратура подтвердила информацию о том, что Натше вызвали в полицию Иудеи и Самарии, чтобы взять его показания. В "Шоврим Штика" это назвали свидетельством того, что полицейские признали свою ошибку и выразили надежду, что на этот раз "гособвинение будет действовать профессионально и добросовестно и служить закону и справедливости, а не посторонним политическим интересам".
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