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Рождество по-одесски: `Первый тост за Холокост` 26.12 18:09   MIGnews.com

Рождество по-одесски: "Первый тост за Холокост"

Довольно оригинальный рождественский "подарок" приготовили евреям украинской Одессы местные антисемиты. Как сообщают местные СМИ, антисемитские надписи были обнаружены на здании бывшей городской синагоги, в которой сейчас находится областной архив, а также музей Холокоста, на улице Большая Арнаутская.

В частности утром 25 декабря (к слову, за месяц до Международного дня памяти жертв Холокоста) на парапете здания обнаружилась надпись "Прочь жидов, Украина для украинцев!", а на воротах: "Первый тост — за Холокост!" Кроме того, вместе с граффити были нарисованы логотипы батальона Национальной гвардии Украины "Азов".

Стоит отметить, что здание планируют передать еврейской общине "Хабад Шомрей Шабос".

По данному факту уже было открыто уголовное производство по статье "расовая, национальная или религиозная дискриминация", сообщил в Facebook советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Несмотря на основания считать, что эти надписи - очередные элементы антигосударственных провокаций в регионе, тем не менее, надеюсь, негодяи будут установлены и понесут должное наказание", – написал он.
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