Журнал, назвавший Израиль "ненастоящим", изъяли из продажи
Из французских газетных киосков изъяли весь тираж журнала Youpi для детей младшего школьного возраста, в котором Израиль поставили в один ряд с Северной Кореей и назвали "ненастоящей страной".
“В мире насчитывается 197 государств, таких как Франция, Германия или же Алжир. Но есть среди них и те, которые трудно назвать настоящими – например Израиль или же Северная Корея”, - приводит слова скандального выпуска Аруц Шева.
После того, как ряд еврейских организаций осудил такое антисемитское заявление, главный редактор Youpi Бертран Фичу признал ошибку и принес свои извинения в письменной форме.
В интервью The Associated Press он заявил, что январский выпуск был изъят из торговых точек во Франции и Бельгии. Фичу сказал, что смиренно извиняется за эту ошибку и что он не намеревался оспаривать легитимность Государства Израиль.
"Я буду винить себя в этом всю оставшуюся жизнь", - заверил он.