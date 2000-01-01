26.12 19:54 MIGnews.com

Австралийский проповедник: мусульманкам нельзя учиться

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Австралийский исламский проповедник-фундаменталист Нассим Абди выступил с достаточно неоднозначным заявление: что высшее образование развивает в женщинах религиозное непослушание, поэтому их отцы ответственны за то, чтобы этого не допустить.Соответствующее "открытие" было сделано им на одном из роликов, размещенном на его YouTube-канале ASWJ Auburn Media, где он ведет лекции об исламе в повседневной жизни.По утверждению Абди, если женщина "физически, интеллектуально и эмоционально способна выйти замуж, то зачем ей мешать?" Кроме того, он считает, что отсрочка брака ради образования будет только искушать женщин заниматься сексом до брака, что, в свою очередь, противоречит учению Аллаха."Мы бросаем наших детей в океан и говорим им: "Только не промокни". Нет ничего плохого в том, что женщина получает образование, особенно если это необходимо. Нет ничего плохого в том, что человек отсрочивает брак, если на то есть соответствующая причина. Но когда вы знаете, что этот шаг приведет к непослушанию Аллаха, тогда, дорогие братья, если можете, остановите это. Иначе вы будете отвечать за последствия", - говорит проповедник."И сколько людей вступили в добрачные отношения, потому что мы хотели улучшить нашу репутацию, получив степень магистра для нашей дочери, которой она никогда не пригодится", - резюмировал Нассим Абди.